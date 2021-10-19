Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем был разговор [ Редактировать ]
Источник: president.gov.ua
Во вторник, 19 октября, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Об этом пресс-служба официального интернет-представительства президента Украины.
В рамках встречи Владимир Зеленский и глава Пентагона уделили внимание дальнейшему углублению взаимодействия Украины и США в сфере безопасности и обороны в связи с договоренностями, которые были достигнуты во время визита президента в Штаты.
Во время разговора президент отметил оперативность воплощения предоставления дополнительной помощи для безопасности от США в размере 60 млн долларов.
Кроме того, стороны затронули вопросы касаемо ситуации на Донбассе и в регионе Черного, а также Азовского моря.
Глава государства отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
В частности, Зеленский и Ллойд обсудили меры, которые предпринимает Украина, в соответствии со стандартами НАТО для скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.
Во время встречи Владимир Зеленский и Ллойд Остин коснулись вопроса энергетической безопасности Украины и Европы.
В конце глава Пентагона отметил поддержку со стороны США относительно независимости и территориальной целостности Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский летит на климатический саммит в Глазго.
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