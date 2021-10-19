Ця зброя здатна знищити бронемашину на відстані до трьох кілометрів

Гарматні залпи на межі з Кримом. Протитанкові підрозділи української армії провели навчання на Херсонщині. За легендою, противник висадив морський десант за підтримки бронетехніки. Протистояла нападникам батарея протитанкових гармат "Рапіра". Це високоточна зброя, здатна знищити бронемашину на відстані до трьох кілометрів.

Сергій, командир протитанкової батареї ЗСУ:

У нас на озброєнні МТ12 "Рапіра", яка є найвлучнішою за всі часи протитанкового артилерійського озброєння. Як кажуть в народі - снайперська протитанкова гвинтівка це саме МТ12 "Рапіра".

Сергій Наєв, командуючий об'єднаних сил ЗСУ: