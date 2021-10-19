В отопительном сезоне 2021-2022 в Киеве тарифы на тепловую энергию для населения остаются на уровне прошлого года. Ситуацию разъяснили в КП "Киевтеплоэнерго".

Новые тарифы установлены лишь для трех категорий потребителей:

бюджетных,

коммерческих учреждений,

религиозных организаций.

В компании отметили, что пересмотр тарифов для этих категорий потребителей обусловлен истечением срока действия тарифов для "Киевтеплоэнерго", которые были установлены распоряжением КГГА № 2077 (в соответствии с постановлением № 869), а также стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки (квотирование объемов, высокие штрафные санкции, безакцептное списание стоимости газа со счетов и тд).

В структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" топливная составляющая составляет около 80%. После отмены 20 мая действия ВСО (возложение специальных обязанностей) фактическая цена закупки газа для предприятий теплокоммунэнерго значительно изменилась по сравнению с ценой, заложенной в тарифах (распоряжение № 2077).

Условиями договора ГК "Нафтогаз Трейдинг" предусмотрена дифференциация цен природного газа. Для коммерческих, бюджетных и религиозных учреждений - это рыночная цена, определяемая ежемесячно.

В новых тарифах на тепловую энергию КП "Киевтеплоэнерго" для нужд бюджетных учреждений, прочих потребителей и религиозных организаций учтена цена почти 11 600 грн с НДС/тыс. куб. м, которая была актуальной на момент расчета проекта тарифов с целью приведения их к экономически обоснованному уровню. Но уже в октябре текущего года цена закупки газа для указанных категорий потребителей – почти 25 000 грн с НДС/тыс. куб. м.

Тарифы утверждены распоряжением КГГА от 13 октября 2021 года № 2145, они действуют до 30 сентября 2022 года.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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