ОПЗЖ рекомендует "Слуге народа" поскорее избавиться от безграмотного хайпера Малюськи [ Редактировать ]
Денис Малюська, как и многие другие в нынешнем правительстве - человек безграмотный и случайный. В Кабмин попал по "квоте" бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, как его личный друг. После отставки товарища не захотел уходить с "хлебного места" и задержался в правительстве Шмыгаля.
Известен министр Малюська стал из-за психически неадекватного поведения и своих ненормальных идей.
После очередного выхода к прессе этого фейк-министра у "Оппозиционной платформы - За жизнь" для него два сообщения.
Во-первых, отождествление демократии и незаконных решений СНБО неприемлемо, поскольку в основе демократии лежит принцип верховенства права, а решения СНБО ему прямо противоречат.
И во-вторых, рекомендуем поскорее благоустроить тюрьму в Киеве, поскольку после окончания нынешней каденции вам придется некоторое время там пробыть за грубые нарушения целого ряда статей уголовного кодекса.
Мы также обращаемся к коллегам-депутатам из фракции "Слуга Народа": не позорьтесь, увольте эту безграмотную и неадекватную пародию на министра юстиции.
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