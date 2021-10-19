Газ - не для всіх. Частина бюджетних установ в Україні досі без опалення. Усе через відсутність газу, бо паливо занадто дороге. Нагадаю, за законом, "бюджетники" мають купувати газ на відкритих торгах. Але вони - не відбуваються. Чому так? І чи під силу "Нафтогазу" забезпечити теплом усіх? Подробиці далі.

Жовтневі холоди, які традиційно наступили... Несподівано!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Подготовка к отопительному сезону с бюджетными организациями провалилась.

Чому? - Бо бюджетники сидять без газу!

Насправді не тільки тяжко лежати в таких умовах, але і тяжко працювати.

Головний лікар Івано-франківської лікарні розповідає про "нові" умови праці. Минулого тижня в лікарні тепла ще не було.

Тарас Василик, директор міської клінічної лікарні №1:

Ну і насправді нам дивно, бо жодного року не було так, щоб коли в нас така потреба, у нас було холодно. Як тільки температура зменшується до 7-8 градусів завжди включали бодай в нічний час тепло.

Але зараз і вдень, і вночі батареї - холодні. Бо газ - стрімко подорожчав.

Вікторія Томинець, директор ТОВ "Закарпатгаз Збут":

Через це частина бюджетних установ не змогла провести торги, визначитися з постачальником, а в частині бюджетних установ договори вичерпуються вже буквально зараз, наприкінці жовтня. Тобто, попит і пропозиція не сходяться на "Прозорро", на тендерних закупівлях. Відповідно, торги не відбуваються.

За законом, купувати газ можна лише через такі торги. Але через низьку цінову пропозицію постачальники на неї не виходять!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

То, что мы видим на бирже, на украинской бирже, ну это уж совсем последнее предложение было 56 гривен за кубометр. Естественно выполнить по цене 16,56 их было нереально. Бюджетники не могли закупить по цене, которую предлагали поставщики, а поставщики не могли найти газ, чтобы поставить по цене.

Вікторія Томинець, директор ТОВ "Закарпатгаз Збут":

Такого ресурсу на ринку у постачальників немає. Тому що діє ринок і є ринкова ціна. Ресурс за такою ціною є тільки в одного постачальника. В НАК "Нафтогаз" України, яка є тримачем газу власного видобутку.

Але "Нафтогаз" спершу аукціони ігнорував. Аби спростити процедуру постачання газу! Регіони масово почали оголошувати надзвичайні ситуації. Щоб в обхід торгів - підписати прямі договори з "Нафтогазом". НАК обіцяв проблему вирішити.

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз" України:

Тільки сьогодні ми отримали узгодження, які дозволяють нам приступити до договірної компанії оскільки бюджетних установ в Україні чимало, це тисячі, то укладення таких договорів може зайняти кілька днів, але при цьому зі свого боку ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні ми маємо всі можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Переподписание договоров с НАК "Нефтегаз" на сегодняшний день прямо противоречит законодательству, то есть закону о государственных закупках. И руководителей бюджетных организаций, которые такие договора на сегодняшний день будут подписывать, там вполне возможно уголовное преследование. Потому что - это прямое нарушение закона.

І поки контракти з НАКом не підпишуть, бюджетники - в заручниках. А чи можливо було уникнути такої ситуації? Експерти кажуть, що український газ можна було продавати через приватні газопостачальні компанії.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

При этом мы сохраняем соответствие законодательству о публичных закупках. Действующие договора, которые были заключены абсолютно законно. Мы не создаем условия патовые, когда сейчас в экстренном порядке там за три-четыре дня нужно 7-10 тысячам бюджетников заключить контракты прямые.

Коли ж контракти підпишуть усі бюджетники поки невідомо. Як і дата загально комунального потепління.