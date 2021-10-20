Через пандемію погіршилася ситуація з правами людей, заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International.

Зокрема, соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ - закриті. Через це не всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема, про захист від Ковіду.

Правозахисники наголосили - під час пандемії низка країн, серед яких і Росія, під виглядом боротьби з поширенням Ковіду, ухвалили репресивні закони, що обмежують право на свободу висловлення думки.