На сході Африки у горах стрімко тануть льодовики. Про це заявили в ООН. І припустили - всі вони можуть зникнути вже до 2040 року. До чого можуть призвести кліматичні зміни на континенті - розкаже Владислав Політ.

Африканський континент потерпає від кліматичних змін. Зокрема, доволі швидко тануть льодовики на його сході. Такий звіт оприлюднили в ООН і додали - це призводить до більш масштабних негод, що час від час вирують на материку.

Жан-Поль Адам, представник ООН:

Це результат бездіяльності, що триває десятиліттями. І є причиною зубожіння людей. Однак ми з цим не миритимемось. Звіт є закликом, що діяти потрібно вже зараз.

В ООН попереджають - якщо тенденція не зміниться, то вже за 20 років льодовики можуть зникнути зовсім. Зокрема, йдеться про Кіліманджаро в Танзанії, Кенійській горі та Рувензорі. І це спровокує не лише численні повені, а й водночас сильні засухи.

Жан-Поль Адам, представник ООН:

Цим звітом ми хотіли звернути увагу всього світу на те, наскільки вразливою є Африка. Вона зовсім не готова і просто не зможе адаптуватися до змін клімату. Зокрема, потепління.

2020-й рік став третім найтеплішим роком в Африці за останні три десятиліття. І саме такі показники мають руйнівний вплив на добробут жителів континенту. В ООН припускають - до середини століття ВВП Африки, ймовірно, знизиться на 3 %. Це призведе до ще більшої бідності на континенті. І єдиним способом вирішити як кліматичні, так і гуманітарні проблеми, є інвестування в Африку, вважають в ООН.

Жан-Поль Адам, представник ООН:

Аби відреагувати на зміни клімату, нам потрібно інвестувати близько трьох трильйонів доларів. Тоді ми зможемо допомогти людям адаптуватися до кліматичних змін на континенті й пом'якшити їхні наслідки. Ці витрати лише здаються величезними, проте в разі погіршення ситуації суми зростуть у рази.

Відреагувати на зміни клімату закликають уряди в усьому світі й екоактивісти. І наголошують - серпнева доповідь ООН про те, що ситуація з глобальним потеплінням може вийти з-під контролю - аж ніяк не жарт.