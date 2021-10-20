Білорусь планує випустити вакцину від коронавірусу у 2023 році [ Редактировать ]
У Білорусі планують випустити вакцину проти COVID-19 власного виробництва.
Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата.
Але додав, що препарат розпочнуть випускати аж в 2023 році.
Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус "психозом". І рекомендував білорусам "труїти вірус горілкою та лазнею", а також "частіше дихати димом від багаття".
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Діти від 12 до 15 років можуть щепитися проти коронавірусу в школах. Навіть, якщо їхні батьки проти.
Очікується, що вихідні запровадять із 30 жовтня по 7 листопада.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати.
Діти від 12 до 15 років наразі можуть щепитися проти коронавірусу в школах. І навіть, якщо їхні батьки проти.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.