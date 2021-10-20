У Білорусі планують випустити вакцину проти COVID-19 власного виробництва.

Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата.

Але додав, що препарат розпочнуть випускати аж в 2023 році.

Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус "психозом". І рекомендував білорусам "труїти вірус горілкою та лазнею", а також "частіше дихати димом від багаття".