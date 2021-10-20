НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

Речь идёт об Одесском деле, где стороной обвинения, по факту, выступают юристы Кивана, а ключевыми подозреваемыми - топ-менеджмент СК "Будова". По словам Карасева, именно эти две компании выступают жесткими конкурентами на строительном рынке Одессы.

"Вероятно, использование коммерческих структур при подготовке материалов для обвинения и прокураторы, это работа "по-старинке". Но в чем тогда суть работы антикоррупционных органов, если принципы их деятельности поддаются сомнению и противоречат законности", - написал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что этот факт нуждается в серьезной проверке, поскольку ставит под удар легитимность принимаемых антикоррупционными органами решений.