В столичных медучреждениях наблюдается резкое заполнение коек для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко.

Таким образом, за минувшие 24 часа в Киеве - более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек были госпитализированы в больницы. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений - массовая вакцинация.

Отмечается, что 98% людей, которые попали в медучреждения являются непривитыми вакциной от COVID-19. При этом все, кто умерли от инфекции не получили ни одной дозы прививки.

Читайте также, в больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Так, из 719 коек - заняты, до сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест.

Кроме того, в Одессе в отделениях медучреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится 948 человек, 83 из которых - дети. При этом 81% из госпитализированных составляют пациенты в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.