COVID-19 в Україні: майже дев'ятнадцять тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом. 495 пацієнтів - померли. Ушпиталили напередодні - п'ять з половиною тисяч хворих.
Водночас минулої доби понад 220 тисяч людей - щепилися проти Ковіду. А від початку кампанії повністю вакцинували близько шести з половиною мільйонів українців.
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