220 тисяч людей щепилися від ковіду минулої доби

За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом. 495 пацієнтів - померли. Ушпиталили напередодні - п'ять з половиною тисяч хворих.

Водночас минулої доби понад 220 тисяч людей - щепилися проти Ковіду. А від початку кампанії повністю вакцинували близько шести з половиною мільйонів українців.