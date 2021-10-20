Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух

Великий теракт у Дамаску. Підірвався автобус із військовими. 14 людей загинуло, троє - поранені. Спрацювало два вибухових пристрої. Згодом поліція виявила третій, який саперам вдалося знешкодити.

Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки. Зараз столицю контролюють урядові війська, проте в частині регіонів країни - при владі перебувають джихадисти й повстанці. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух.