У Дамаску підірвався автобус із військовими [ Редактировать ]
Великий теракт у Дамаску. Підірвався автобус із військовими. 14 людей загинуло, троє - поранені. Спрацювало два вибухових пристрої. Згодом поліція виявила третій, який саперам вдалося знешкодити.
Подвійний вибух у Дамаску став найбільшим за кількістю жертв за останні роки. Зараз столицю контролюють урядові війська, проте в частині регіонів країни - при владі перебувають джихадисти й повстанці. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух.
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