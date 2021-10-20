Благають вулкан зупинитися. На іспанському острові Ла Пальма відбуваються церковні служіння за припинення виверження вулкана Кумбре-В'єха. Люди моляться покровительці Канар - Вірхен-дель-Піно.

Потоки розпеченої лави за місяць спустошили 800 гектарів родючих земель та знищили понад дві тисячі житлових будинків. Майже шість тисяч людей - евакуйовані. Більшість уже не має куди вертатися. Ані вулканологи, ані інші науковці не можуть спрогнозувати, коли Кумбре-В'єха вгамується.