Україна повністю готова до опалювального сезону. У цьому запевняє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Каже - в українські підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. На думку глави уряду, цього достатньо, щоб пережити холоди. Утім, Кабмін готується й до інших сценаріїв.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: