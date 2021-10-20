Україна повністю готова до опалювального сезону - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Україна повністю готова до опалювального сезону. У цьому запевняє Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Каже - в українські підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. На думку глави уряду, цього достатньо, щоб пережити холоди. Утім, Кабмін готується й до інших сценаріїв.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило Нафтогазу швидко укласти договори на постачання газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України. При цьому не розтягувати цей процес на тижні. І саме такі зобов'язання взяв на себе Нафтогаз. Школи, лікарні, дитячі садочки отримають газ за ціною, яка домовлена в меморандумі, а саме 13 грн 60 копійок без ПДВ та доставляння.
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"Надзвичайними" стали: Львівська, Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Полтавська та Закарпатська області.
Постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін.
У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу.
Опалювальний сезон ще не розпочався, а в областях - вже проблеми.
Подешевшав, але не значно. На європейській енергетичній біржі ціни на газ "пригальмували". Тепер тисяча кубів коштує приблизно тисячу доларів. Утім, це - все одно дорого!