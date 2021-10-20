Грузинські медики рекомендують перевести Міхеїла Саакашвілі до лікарні [ Редактировать ]
Затриманого в Грузії Міхеїла Саакашвілі рекомендують перевести до лікарні. Профілактично. Це висновок консиліуму медиків, які оглянули політика у в'язниці. Усе аби уникнути ускладнень. Адже Саакашвілі голодує вже майже три тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує.
Нагадаю, Міхеїла Саакашвілі, який є громадянином і Грузії, і України затримали першого жовтня у Тбілісі. Туди він поїхав, аби підтримати свою політичну силу на місцевих виборах. Там Саакашвілі одразу заарештували й помістили у СІЗО.
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