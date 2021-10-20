Сотні людей загинули через потужні повені в Індії та Непалі [ Редактировать ]
Життя понад сотні людей забрали потужні повені та зсуви ґрунту в Індії та Непалі. Десятки - вважають зниклими безвісти. Вода затопила будинки, автошляхи, заблокувала рух транспорту.
Сотні людей залишилися без домівок. Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці, і перевозять їх до тимчасових притулків. Влада Непалу попередила про загрозу ще більших опадів. В Індії від злив найбільше потерпає північний штат Уттаракханд. Загони надзвичайників працюють там безперервно.
Пушкар Сінгх Дхамі, головний міністр Уттаракханда:
Надпотужні повені наробили багато шкоди. Нині наші рятувальники вирушають туди, де потрібна поміч. Намагаємось допомогти тим, хто постраждав найбільше. Забезпечуємо їх усім необхідним. Зараз підраховуємо збитки від цих жахливих повеней.
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