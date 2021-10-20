Життя понад сотні людей забрали потужні повені та зсуви ґрунту в Індії та Непалі. Десятки - вважають зниклими безвісти. Вода затопила будинки, автошляхи, заблокувала рух транспорту.

Сотні людей залишилися без домівок. Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці, і перевозять їх до тимчасових притулків. Влада Непалу попередила про загрозу ще більших опадів. В Індії від злив найбільше потерпає північний штат Уттаракханд. Загони надзвичайників працюють там безперервно.

Пушкар Сінгх Дхамі, головний міністр Уттаракханда: