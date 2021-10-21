За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній зоні".

Повного локдауну в Україні не буде, запевнили напередодні в уряді. Бо це матиме катастрофічні наслідки для економіки, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній зоні". Але за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.

Наразі вже п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Із 23 жовтня "почервоніє" ще й Сумщина. А сьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: