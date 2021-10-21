Повного локдауну в Україні не буде – Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Повного локдауну в Україні не буде, запевнили напередодні в уряді. Бо це матиме катастрофічні наслідки для економіки, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній зоні". Але за умови стовідсоткової вакцинації персоналу.
Наразі вже п'ять областей живуть в умовах найсуворіших обмежень. Із 23 жовтня "почервоніє" ще й Сумщина. А сьогодні набули чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Усі міжобласні перевезення будуть дозволені лише якщо пасажири мають ковід сертифікат, або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області наразі під ці нові правила не підпадають.
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Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні.
В "красной" зоне уже находятся Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская и Херсонская области. теперь туда попала и Сумская область.
Захворюваність на коронавірус тут стрімко підвищилася за всіма показниками. До пунктів вакцинації шикуються довжелезні черги.
"Почервоніння" областей призвело й до критичної ситуації на дорогах. На зупинках - довжелезні черги. А на маршрутах - майже немає транспорту.
Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби.