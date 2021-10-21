Держбюджет 2022: наступного року мінімальна пенсія становитиме 2093 гривні [ Редактировать ]
Проєкт держбюджету на наступний рік депутати ухвалили у першому читанні.
Середньорічний курс закладають на рівні 28, 5 гривень за долар, мінімальна зарплата - 6 700, споживча інфляція сягне 6%.
319 мільярдів гривень піде на безпеку і оборону, 185 мільярдів отримають освітяни, 197 - медики.
Очікується незначне підвищення мінімальної пенсії, до грудня наступного року вона становитиме 2093 гривень.
Сьогодні нардепи продовжать розгляд бюджету. На порядку денному також податкові зміни.
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