На іспанському острові Ла Пальма, де триває виверження вулкану, волонтери намагаються врятувати трьох собак.

Тварини заблоковані на одному з приватних подвір'їв.

Дістатися до них пішки чи на гелікоптері не можуть. Активісти вирішили підняти псів за допомогою дрона.

Перша спроба - провалилася, чотирилапі сховались, але їм скинули їжу з безпілотника.