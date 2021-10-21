Порятунок собак: на острові Ла Пальма рятують чотирилапих від вулкану [ Редактировать ]
На іспанському острові Ла Пальма, де триває виверження вулкану, волонтери намагаються врятувати трьох собак.
Тварини заблоковані на одному з приватних подвір'їв.
Дістатися до них пішки чи на гелікоптері не можуть. Активісти вирішили підняти псів за допомогою дрона.
Перша спроба - провалилася, чотирилапі сховались, але їм скинули їжу з безпілотника.
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На іспанському острові Ла Пальма церковні служіння за припинення виверження вулкану Кумбре-В'єха. Люди моляться покровительці Канар - Вірхен-дель-Піно.
Будь-яких ознак, що воно невдовзі закінчиться, немає, кажуть фахівці. Напередодні на острові Ла Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів.
Летовище повністю вкрите попелом через виверження вулкана Кумбре-В'єха.
Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриті лавою.
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.