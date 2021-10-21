В Харьковский зоопарк привезли трех самок пингвинов Гумбольдта. Они приехали из немецкого Бохума в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) 20 октября. Об этом сообщает Харьковский зоопарк.

Как только птицы оказались в вольере, сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят. Учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой - салакой.

В распоряжении пингвинов открытый вольер площадью более 600 кв. м., примыкающий к зданию содержания пингвинов с внутренним вольером в 100 кв. м. Для комфорта своих подопечных поддерживают здесь температуру воздуха на отметке 16-18°С, а также необходимую температуру и соленость воды.

Маргарет, Агата и Шарлотта прибыли в Харьковский зверинец для сохранения и размножения вида. В планах - пополнить парк еще десятью особями.

Харьковский зоопарк стал единственным, где теперь есть пингвины Гумбольта. Гости зоопарка смогут увидеть не раньше, чем через месяц, потому как сейчас у пингвинов адаптационный период.

Пингвины Гумбольдта (перуанские пингвины) - нелетающие птицы из рода очковых пингвинов. Гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу. Их численность постоянно уменьшается. На данный момент мировая популяция насчитывает 12 тыс. пар.

Напомним, что недавно был найден первый в мире желтый пингвин.