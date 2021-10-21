В Тернопольской области ужесточили карантин: какие ввели ограничения [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В четверг, 21 октября, из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных исходов от COVID-19 в Тернопольской области усилили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Заведения общественного питания, спортивные залы, продовольственные и непродовольственные рынки, магазины, государственные структуры, а также проведение массовых мероприятий невозможно в случае:
- отсутствия 100% вакцинации,
- или отрицательного ПЦР тест на COVID-19, не более чем за 72 часа,
- или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, не более, как 42 часа,
- или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.
Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров. Так без этих документов невозможно будет переехать в другой район области.
Ранее мы писали о том, что с 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране.
Также мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.
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