За час вакцинальної кампанії у світі використали майже 7 млрд доз вакцини [ Редактировать ]
За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна на п'ятому місці в світі.
Більше тільки в Сполучених Штатах, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Близько 7,5 тисяч померли.
Загалом за час вакцинальної кампанії у світі використано майже 6 мільярдів і 700 мільйонів доз вакцини.
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Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
У п'ятірку країн з найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати та Індія.
Майже 19 тисяч українців отримали напередодні позитивні тести. І це на три тисячі більше, аніж днем раніше. Ушпиталили при цьому майже п'ять тисяч людей