В Днепр образовался транспортный коллапс из-за новых правил перевозки в общественном транспорте, водители не берут стоячих пассажиров. Об этом сообщает местное издание vgorode.

20 октября горожане не могли уехать из центра города после работы. Водители брали пассажиров только на сидячие места, но их на всех не хватало.

Дополнительный транспорт на маршруты не пустили. Глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий объяснил, почему мало маршруток. Причина в тому, что не хватает водителей и некого садить за руль.

Утром 21 числа на остановках снова собирались длинные очереди. Десятки людей не могли вовремя уехать на работу.

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