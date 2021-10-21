В Киевской горадминистрации пройдет заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в ходе которого будет оценена возможность продления каникул в школах и дошкольных учебных заведениях. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, штаб на заседании будет рассматривать усиления карантинных ограничений в Киеве, при этом движение транспорта не собираются ограничивать и он продолжит работу в обычном режиме.

Мы точно завтра будем обсуждать этот вопрос. Сейчас точно не могу дать какую-то более конкретную информацию. Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировую практику.

Читайте также, в Украине с 21 октября ввели новые правила для проезда в межобластном транспорте. Речь идет о поездах, автобусах и самолетах, При въезде в "красную" зону прививки должно быть две ("зеленый" сертификат), альтернатива в виде ПЦР-теста или теста на антиген сохраняется.

Кроме того, из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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