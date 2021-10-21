Львов открывает новые центры вакцинации [ Редактировать ]
Начиная с 22 октября, во Львове увеличится количество пунктов вакцинации. В течение трех дней дополнительные центры будут работать в одной из школ города и во дворце искусств. Об этом пишет местное издание Zaxid.
По словам руководительницы городского управления здравоохранения Леси Кобецкой, пункты вакцинации расположили в:
- общеобразовательной школе №95, расположенной по адресу: улица Кавалеридзе, 15;
- Дворце искусств, что расположен по адресу: улица Коперника, 17.
Отмечается, что действовать они будут в течение пятницы, субботы и воскресенья с 10:00 до 18:30. В каждом пункте будут работать по одной бригаде.
Желающим вакцинироваться будут доступны вакцины:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- Coronavac.
Читайте также, gосле введения двух доз мРНК-вакцины Moderna (мРНК-1273) уровень антител в крови более чем в два раза превышает уровень антител у людей, которым вкололи две дозы вакцины производства Pfizer-BioNTech (BNT162b2).
по теме
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет
В частности, одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446
Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, обеспечивающих вакцинацию населения
В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации
Беременность - трепетный период, когда женщина чувствует ответственность не только за себя, но и за ребенка, который развивается внутри нее