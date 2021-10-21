Начиная с 22 октября, во Львове увеличится количество пунктов вакцинации. В течение трех дней дополнительные центры будут работать в одной из школ города и во дворце искусств. Об этом пишет местное издание Zaxid.

По словам руководительницы городского управления здравоохранения Леси Кобецкой, пункты вакцинации расположили в:

общеобразовательной школе №95, расположенной по адресу: улица Кавалеридзе, 15;

Дворце искусств, что расположен по адресу: улица Коперника, 17.

Отмечается, что действовать они будут в течение пятницы, субботы и воскресенья с 10:00 до 18:30. В каждом пункте будут работать по одной бригаде.

Желающим вакцинироваться будут доступны вакцины:

Pfizer;

AstraZeneca;

Coronavac.

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