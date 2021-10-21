Киянам приготуватися! Днями столиця "почервоніє"! І рішення про зміну кольору - ухвалять уже завтра. Про це заявив мер Віталій Кличко. А все тому, що Київ - б'є ковідні рекорди. За останню добу майже тисячу двісті нових хворих. 39 - смертей від коронавірусу. Останніми днями до лікарень щодня госпіталізують по пів тисячі ковідних пацієнтів, більшість із яких - тяжкі та... невакциновані!

Віталій Кличко, міський голова Києва: