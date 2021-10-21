Київ перейде до "червоної" зони карантинних обмежень [ Редактировать ]
Киянам приготуватися! Днями столиця "почервоніє"! І рішення про зміну кольору - ухвалять уже завтра. Про це заявив мер Віталій Кличко. А все тому, що Київ - б'є ковідні рекорди. За останню добу майже тисячу двісті нових хворих. 39 - смертей від коронавірусу. Останніми днями до лікарень щодня госпіталізують по пів тисячі ковідних пацієнтів, більшість із яких - тяжкі та... невакциновані!
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень, яких, я переконаний, не хочемо, тому що ми минулого року це прожили - це масова вакцинація. Ті, хто виступають проти вакцинації й виступають проти обмежень - потрапляють в лікарню. І чомусь не розказують потім, чому коронавірус не існує.
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