З'їсти бургер вагою понад кілограм - такий конкурс влаштували у єгипетській провінції Мінуфія. Кожен споживав страву, як міг - руками чи ножем із виделкою.

Деякі учасники ділили бургер на частини, а дехто намагався з'їсти цілим. Подужати бутерброд зміг лише один учасник. І саме йому вручили нагороду - грошовий сертифікат на відвідування закладу. Решта ж, попри поразку, конкурсом залишилися задоволені.

Абдельрахман Хейкал, учасник змагання: