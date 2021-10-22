У Єгипті провели конкурс на поїдання кілограмового бургера [ Редактировать ]
З'їсти бургер вагою понад кілограм - такий конкурс влаштували у єгипетській провінції Мінуфія. Кожен споживав страву, як міг - руками чи ножем із виделкою.
Деякі учасники ділили бургер на частини, а дехто намагався з'їсти цілим. Подужати бутерброд зміг лише один учасник. І саме йому вручили нагороду - грошовий сертифікат на відвідування закладу. Решта ж, попри поразку, конкурсом залишилися задоволені.
Абдельрахман Хейкал, учасник змагання:
Чи засмучений я, що не зміг з'їсти цей бургер? Ні, бо я зовсім не очікував, що це буде так важко! Його неможливо з'їсти.
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