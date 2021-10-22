За порядком мають стежити і поліція, і провідники, і водії.

Покажіть ... ковід-паспорт! Цю фразу тепер чутимуть усі пасажири, які вирушають в інші області. Без сертифікату ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком мають стежити і поліція, і провідники, і водії. Як до таких нововведень ставляться водії та пасажири? Наші кореспонденти провели рейди в регіонах.

Вакцинуйся або плати! Ці слова чують пасажири, які не мають ковід-сертифіката, але хочуть виїхати із Запоріжжя. Для таких на вокзалах запрацювали виїзні лабораторії. За 350 гривень можна пройти швидкий тест на коронавірус.

Ірина Тулаєва, керівник лабораторії:

Головне, завчасно приїхати до вокзалу. Тому що в основному люди приїжджають за 10-15 хвилин. Тест займає 15 хвилин. Та так ще 5 хв треба на оформлення людини. Тому взагалі це 20 хвилин на одну людину.

Проте запорізькі вокзали - порожні. Так, в автобусі на Миколаїв лише чотири пасажири. Водії розлючені.

Денис, водій рейсового автобуса:

Єслі, допустім, надо, шоб люди всі були вакциновані, то надо дать хотя би місяць сроку, шоб люди вспіли всі завакциніроваться. Потому шо поставили условіє за неділю. Це нереально.

Правоохоронці, які в перший день дії нових правил перевезення пасажирів провели рейди, порушень не виявили. Усі, хто їхав, мали необхідні документи. А дехто просто повертав квитки до каси.

Харківський автовокзал. Біля кас - оголошення про нові правила проїзду. Пасажири - майже всі підготовлені.

Лариса, пасажирка:

Я ещё до красной зоны, потому что я полторы недели назад приехала в Харьков. И я знала, что может быть такая ситуация, я взяла на всякий случай сертификат прививочный. Чтоб не застрять.

Але є й ті, хто немає ні сертифікату, ні тесту.

Водій: - Сертифікати?- Ууу. (мотає головою)- Ну і що нам делать?- (знизує плечима) А що, зі всіх прямо з сертифікатами? - Ну Днепр ж красная зона. -Мы исправим. В следующий раз. - Просто (повертається на камеру) ну от ситуація, що делать? - Ну садітєсь, если що, перед Перещепино, єслі позвонять, що там менти, висажу. Заходітє!

Водії на свій страх і ризик беруть таких пасажирів. Але попереджають - дорогою можуть бути перевірки.

При цьому водії нарікають, який саме вигляд мають справжні сертифікати про щеплення, вони не знають.

Мироненко, водій автобуса:

Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачив, сертифікат. Якщо пасажир покаже там якийсь папірець... - я скажу, да, нормально проходь. У тебе всьо єсть.

І додають - такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів поменшає. Люди шукатимуть нелегальні рейси. Там ніхто нічого не вимагає.

Григорій Мироненко, водій автобуса: