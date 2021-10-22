Страта за підпалення лісу. Так у Сирії покарали двадцятьох чотирьох паліїв.

Як пише ВВС з посиланням на сирійський Мін'юст, злочин прирівняли до теракту, що призвів до смерті людей та збитків. Лісові пожежі спалахнули торік.

Якими мотивами керувалися палії та в який спосіб їх стратили, у заяві Мін'юсту не йдеться. Ще 11-ох фігурантів цієї справи засудили до довічного ув'язнення.