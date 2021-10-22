У Сирії стратили паліїв лісу [ Редактировать ]
Страта за підпалення лісу. Так у Сирії покарали двадцятьох чотирьох паліїв.
Як пише ВВС з посиланням на сирійський Мін'юст, злочин прирівняли до теракту, що призвів до смерті людей та збитків. Лісові пожежі спалахнули торік.
Якими мотивами керувалися палії та в який спосіб їх стратили, у заяві Мін'юсту не йдеться. Ще 11-ох фігурантів цієї справи засудили до довічного ув'язнення.
по теме
Актори саме працювали над сценою про перестрілку, - кажуть в кінокомпанії. І зброя, задіяна у зйомках, мала бути заряджена холостими набоями.
Раніше канал штрафували за порушення умов ліцензії, за недотримання зобов'язання транслювати 51% європейських передач.
На іспанському острові Ла Пальма церковні служіння за припинення виверження вулкану Кумбре-В'єха. Люди моляться покровительці Канар - Вірхен-дель-Піно.
Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала у таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Йдеться про кримчанку та чотирьох її дітей.