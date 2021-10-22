Деякі країни прагнуть змінити доповідь ООН про вплив промисловості на довкілля [ Редактировать ]
Не сподобався звіт. Деякі країни прагнуть змінити доповідь ООН про вплив промисловості на довкілля. Про це пише Guardian з посиланням на витік закритої кореспонденції.
Найбільші виробники вугілля та нафти, такі як Саудівська Аравія, країни ОПЕК, Австралія - намагаються прибрати з цього звіту рекомендацію відмовитися від викопних ресурсів енергії.
А Бразилія та Аргентина, найбільші виробники яловичини та кормів для худоби, хочуть усунути дані про кліматичні переваги рослинних дієт.
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