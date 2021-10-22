В пятницу, 22 октября, появилась информация о том, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом. Его состояние здоровья резко ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал "Монастырь".

Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжелом состоянии.

От самого Авакова во всех его соцсетях подобных сообщений пока нет, в том числе и в Instagram, где он обычно наиболее активный.

Последний его пост датируется 9 октября.

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