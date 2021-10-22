Аваков заразился коронавирусом, он в тяжелом состоянии - СМИ [ Редактировать ]
Источник: УНН
В пятницу, 22 октября, появилась информация о том, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом. Его состояние здоровья резко ухудшилось. Об этом пишет телеграм-канал "Монастырь".
Наши источники сообщают, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19. Он находится в тяжелом состоянии.
От самого Авакова во всех его соцсетях подобных сообщений пока нет, в том числе и в Instagram, где он обычно наиболее активный.
Последний его пост датируется 9 октября.
Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 725 385 случаев COVID-19, за 24 часа в медучреждения страны госпитализировали 5 141 человека.
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