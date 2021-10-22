В Москве ураган поломал Кремлевскую стену (видео) [ Редактировать ]
Источник: Mash.ru
В Москве ураган сорвал зубец с Кремлевской стены. В соцсети выкладывают фото и видео пострадавшего Кремля.
Сильный ветер сорвал установленные на стене леса, которые потянули за собой вниз один из зубцов архитектурного ансамбля.
В пятницу, 22 октября, в российской столице прошел сильный дождь, порывы ветра достигали 20 м/сек, он сносит легкие и незакрепленные конструкции.
Напомним, что сильный ураган пронесся и Польшей. Жертвой стихии стал гражданин Украины.
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