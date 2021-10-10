В Большом театре в Москве прямо во время спектакля погиб актер. Представление было прервано, зрителей попросили покинуть зал, сообщает ТАСС.

Во время оперы "Садко" на участника массовки упала декорация. Тяжелая конструкция ударила артиста по голове, он скончался на месте от открытого перелома черепа.

Один из зрителей рассказал, что спектакль начался с показа видеозаписи. После того как она закончилась, на сцену вышли два артиста. В это время с разных сторон начали появляться декорации.

Когда на сцену должен был выйти солист для исполнения арии, раздались крики: "Стоп! Вызовите скорую!". Инцидент произошел в глубине сцены, зрители не увидели, что именно произошло. Момент трагедии попал на видео.

Погибшим оказался 38-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш. В Большом театре он служил с 2002 года.

По данным источников правоохранительных органах, погибший артист замешкался и пошел не в ту сторону во время спуска декорации.

Вместо того, чтобы пройти вперед - в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху.

В опере "Садко" Кулеш отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация.

В театре работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшей трагедии. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту гибели актера.

Напомним, что драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии.