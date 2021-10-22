Когда в Киеве включат отопление: названа дата [ Редактировать ]
С субботы, 23 октября, в Киеве начинается подключение отопления в жилых домах. Об этом сообщается на странице КП "Київтеплоенерго".
Уже с завтрашнего дня в столице начнут подключать тепло в жилые дома. Прогнозы говорят, что температура существенно снизится. Городская администрация совместно с профильными службами провели штаб для максимальной организационной готовности и надежного старта зимнего сезона.
"В столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: две мощные теплоэлектроцентрали, около 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней", - сказано в сообщении.
Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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