Через негоду в Польщі загинув українець [ Редактировать ]
Через негоду в Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік від міста Свидник. Автомобіль із водієм через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік помер на місці.
Найбільше збитків негода наробила в Нижньосілезькому воєводстві. Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали електродроти. Загалом загинуло четверо людей. Дев'ятеро - постраждали. Буревій дістався і сусідньої Чехії.
Унаслідок стихії знеструмленими лишилися 300 тисяч будинків. Тамтешні медіа повідомляють про травмування однієї людини.
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