Через негоду в Польщі загинув українець. Трагедія сталася неподалік від міста Свидник. Автомобіль із водієм через пориви вітру вилетів у рів. 43-річний чоловік помер на місці.

Найбільше збитків негода наробила в Нижньосілезькому воєводстві. Потужні урагани повалили дерева, пошкодили будинки та порвали електродроти. Загалом загинуло четверо людей. Дев'ятеро - постраждали. Буревій дістався і сусідньої Чехії.

Унаслідок стихії знеструмленими лишилися 300 тисяч будинків. Тамтешні медіа повідомляють про травмування однієї людини.