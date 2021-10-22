Малозабезпечені французи одержать по сто євро від влади [ Редактировать ]
Енергетичні компенсації. Малозабезпечені французи одержать по сто євро від влади, щоб впоратися зі зростанням цін на електрику і пальне.
За словами прем'єр-міністра Жана Кастекса, на доплати можуть розраховувати близько 38 мільйонів громадян, чий місячний дохід не перевищує двох тисяч євро.
Це наймані робітники, фрилансери, безробітні й пенсіонери. У минулому Франція боролася зі стрибками цін на паливо зниженням податків. Але це виявилося неефективним, - заявив прем'єр.
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