На доплати можуть розраховувати близько 38 мільйонів громадян

Енергетичні компенсації. Малозабезпечені французи одержать по сто євро від влади, щоб впоратися зі зростанням цін на електрику і пальне.

За словами прем'єр-міністра Жана Кастекса, на доплати можуть розраховувати близько 38 мільйонів громадян, чий місячний дохід не перевищує двох тисяч євро.

Це наймані робітники, фрилансери, безробітні й пенсіонери. У минулому Франція боролася зі стрибками цін на паливо зниженням податків. Але це виявилося неефективним, - заявив прем'єр.