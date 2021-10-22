Убивство британського депутата - визнали терористичним актом. Прокурори висунули обвинувачення 25-річному вихідцю із Сомалі Алі Харбі Алі. Вони мають всі підстави вважати, що причина злочину - ідеологічний та релігійний радикалізм.

Скільки часу Алі планував розправу та хто ще міг постраждати від його рук - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

У супроводі поліцейського кортежу фургон з арештантом прибуває до будівлі суду. Засідання триває лише 13 хвилин. Алі Харбі Алі тільки підтверджує своє ім'я, дату народження та адресу. Прокуратура зачитує йому обвинувачення в убивстві й підготовці терористичного акту. Алі домовився із депутатом Емессом про зустріч під час прийому виборців. Ось він на відео з камер спостереження за кілька годин до вбивства. Під час розмови чоловік витягнув ножа та завдав політику багато поранень, від яких той загинув на місці.

Метт Джукс, помічник комісара з питань спеціалізованих операцій поліції Лондона:

Велика команда детективів працювала цілодобово, щоби знайти якомога більше відповідей на запитання - що сталося і чому. Я можу підтвердити, що у зв'язку з цією справою ми не проводили жодних інших арештів і нікого не розшукуємо.

Алі - громадянин Великої Британії, родом із Сомалі. Його батько - колишній радник сомалійського прем'єра. Виявляється, розправу над депутатом чоловік планував останні два роки.

Спершу Алі стежив за двома іншими членами парламенту. В одного нишпорив під домом, в іншого - під кабінетом прийому громадян. А також чоловік зондував ґрунт біля будівлі парламенту.

На злочин його надихнула діяльність терористичної групи Ісламська держава та конфлікт у Сирії.

Пріті Пател, очільниця Міністерства внутрішніх справ Великої Британії:

Спільний центр аналізу тероризму провів незалежну оцінку ризиків для членів парламенту. І хоча ми не бачимо жодної інформації чи розвідданих, які свідчать про конкретну неминучу небезпеку, мушу повідомити, що рівень загрози життю парламентаріїв зараз значний.

Поліція, розвідувальні служби та парламент досі ще працюють над змінами правил безпеки для депутатів. А вже найближчим часом політики розглядатимуть законопроєкт про онлайн безпеку - щоб активніше боротися з ісламістською пропагандою та іншою забороненою інформацією.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Уряд і зокрема, Міністерство внутрішніх справ співпрацює з усіма партіями в питаннях боротьби з екстремізмом. І Велика Британія може похвалитися чи не найсильнішими контртерористичними й контрекстремістськими системами у світі. І завдяки цьому ми зірвали плани щодо 31 теракту з 2017 року.

Ім'я Алі Харбі Алі було відоме поліції. Кілька років тому його долучили до програми Prevent. Брати участь у ній направляють підлітків, які виявляють схильність до екстремізму. Втім, затримався там не довго. І після того не потрапляв у поле уваги спецслужб.