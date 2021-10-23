Велика Британія хоче стати взірцем боротьби з кліматичними змінами. Прем'єр Джонсон оголосив амбітний план переходу на "зелену енергію". Вже до 2050 року країна скоротить викиди шкідливих парникових газів до нуля. І Лондон закликає інші держави наслідувати їхній приклад. Які зміни заплановані й чому саме зараз - розповість Світлана Чернецька.

У Британії готують "зелену революцію". Країна збирається побороти залежність від викопного палива та звести до нуля викиди вуглецю в атмосферу. Час для цього оголошення обрано не випадково. Наприкінці місяця в Шотландії розпочнеться глобальний кліматичний саміт ООН. І британський прем'єр має намір переконати інших світових лідерів наслідувати приклад його країни в боротьбі з кліматичними змінами.

Цей амбітний план означає чимало змін для британців. Їм потрібно буде пристосовуватися до нових умов пересування, опалювання будинків та споживання електроенергії. Один із ключових пунктів урядового проєкту - перехід на електромобілі. Це, зокрема, означає розширення мережі електрозаправок.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми хочемо підтримувати технології з прямого поглинання вуглецю з повітря, довготривалих акумуляторів, чистого пального для польотів та зеленого водню. Я вважаю, що всі вони наразі недофінансовані, у порівнянні з іншими.

Британців активно заохочуватимуть долучатися до "зеленої ініціативи". Зокрема, наступного року розпочнеться перехід на енергоефективні системи опалення. Влада доплачуватиме домовласникам чималі гроші за відмову від газових котлів та встановлення низьковуглецевих теплових помп. Суми заохочення сягатимуть п'яти тисяч фунтів, це 180 тисяч гривень. Британія сподівається повністю перейти на чисту електроенергію вже за 14 років.

Грег Гендс, міністр з питань бізнесу та енергетики:

Ми раніше повідомляли про те, що до 2040 року завершимо продаж усіх машин, які виробляють вуглець, а до 2030 - припинимо продавати нові авто на бензині та дизелі. Ми окреслили кроки, як знизити вартість ключових технологій - від електрокарів до теплових помп, так само як ми це зробили із морськими вітряками, і зараз ми лідируємо у світі з виготовлення вітряної електроенергії.

Кліматичні ініціативи Лондона обговорюватимуть на саміті ООН у Глазго. Науковці вважають його останнім шансом зупинити глобальне потепління та перегрівання планети.

Алок Шарма, президент Конференції ООН зі зміни клімату:

Наразі світ тепліший на одну цілу одну десяту градуса, й наслідки вже насторожують. Кожна десята градуса має велике значення. За однієї цілої п'яти десятих - 700 мільйонів людей опиняться в зоні ризику надзвичайної спеки. За двох градусів - це буде вже два мільярди. Якщо температура зростатиме й надалі, ми наближатимемося до кінця під назвою "кліматична катастрофа".

Уже за два тижні в Шотландії чекають 20 тисяч гостей. Це дипломати, екоактивісти та глави держав, зокрема, президент США та королева Великої Британії. Від країн-учасниць чекають зобов'язань скоротити шкідливі викиди якомога швидше та допомогти біднішим державам зробити те саме.