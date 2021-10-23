Українські художники з усієї Європи, й України також, цього тижня з'їхалися до Бельгії - там відкрився тиждень Українського мистецтва. Що представляють західній публіці - бачила Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

У бельгійському Брюгге після тривалої перерви через коронавірус знову з'являються туристи та відновлюються культурні події. І ось тут - прямісінько на головній площі міста - відчинилися двері для Українського тижня мистецтва.

У галереї під головною дзвіницею міста розмістили роботи близько сімдесяти сучасних українських художників. Як тих, котрі живуть в Україні, так і тих, які оселились у Європі. Львів'янка Яна Гудзан привезла колекцію картин під назвою "Берегині".

Яна Гудзан, художниця:

Я хочу зафіксувати оцих останніх бабусь, які нас оточують - на ринку, десь в транспорті. Багато хто їх не помічає, але мені здається, що дуже важливим є якось зафіксувати їх останні образи, бо потім ми прокинемося у світі, де більше немає жодної такої бабусі, а є просто жінки в джинсах, футболках, куртках, які вже не знають українських пісень і традицій, не печуть пиріжки й так далі.

Зникнути невдовзі може й британська королева - на одній із картин вона серед наших бабусь, обличчя яких виконані в стилі ляльок-мотанок. Як і Єлизавета Друга, вони бережуть традиції нації. На іншій картині під назвою "Червона доріжка" зображені жінки, які спостерігають за всіма біля під'їзду.

Яна Гудзан, художниця:

Вони багато всього знають про нас, дивляться, в чому ми вдягнені, куди йдемо, такі відеокамери. Кожна має свій характер абсолютно.

Колекцію картин на виставку привіз луцький Музей Корсаків - представили зразки сучасних робіт з усіх семи шкіл українського мистецтва.

Це одеський мистецький осередок - багато сонця, багато впливу моря. Тут західний осередок - вони відрізняються своєю декоративністю, своєю контрастністю в колористиці, своєю близькістю до Європи

Цьогоріч не всі картини можна придбати - деякі вже стали музейними експонатами. І їх сюди привезли, аби ознайомити європейців із сучасним українським мистецтвом.

Леся Корсак, керуючий партнер Музею сучасного українського мистецтва Корсаків:

Дуже хороша нагода показати європейцям, що ми з одної з ними сім'ї, одного духу і найголовніше, що Україна це не лише вишиванки, віночки й гопак. І бокс, і футбол. А що українські митці - вони ідуть в ногу з сучасним світом і можуть конкурувати на найвищому рівні.

Картини українських художників, які виставляються в Європі, привезла Празька галерея "Арт майстер". Частину виставки виділили також для митців зі Сходу України - проєкт назвали "Червоні лінії". Такий з'їзд наших митців у Брюгге влаштовують уже 20 років, і цього разу, кажуть організатори, він наймасштабніший.

Світлана Лебіга, художниця, організаторка Тижня українського мистецтва: