За минувшие 7 дней от COVID-19 умерли 2307 человек/ фото: slovoidilo

На территории Украины за минувшую неделю летальность от коронавирусной инфекции увеличилась на 22%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, за минувшие 7 дней от COVID-19 умерли 2307 человек. При этом за весь период пандемии 52% летальных исходов среди инфицированных пришлось на возрастную группу 70+.

Только за прошедшую неделю было выявлено более 105 тысяч новых случаев заболевания - это на 11% больше, чем неделей ранее.

Отмечается, что в настоящее время в стране сейчас продолжает наблюдаться стремительное распространение коронавирусной болезни.

Читайте также, в Украине подтвердили 9524 новых случая коронавируса. От болезни умерли 177 человек, больше всего новых заражений обнаружили в Одесской и Харьковской областях, за все время пандемии в Украине заболели - 2 644 694 лица; выздоровели - 2 329 418 человек, а летальных случаев - 60 810.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день смертность от коронавируса снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Смертность от COVID снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.

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