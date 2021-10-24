На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 20 800 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 769 405 инфицированных COVID-19. При этом от инфекции выздоровели 2 375 776 человек (6081 - за минувшие сутки), еще 63 872 украинца умерли (386 - за минувшие сутки). Известно, что в медучрежедения страны госпитализировали 5924 человека.

Отмечается, что наибольшее количество зараженных находится в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях. Также за минувшие сутки от COVID-19 иммунизировали 177 730 человек (одной дозой вакцинировали 129 530 украинцев, а двумя - 48 200).

Читайте также, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что коронавирус может не исчезнуть никогда. По его словам, штамм коронавируса "Дельта" является непредсказуемым и опасным, "ковид" станет эндемичной болезнью.

Кроме того, на территории Украины за минувшую неделю летальность от коронавирусной инфекции увеличилась на 22%. За минувшие 7 дней от COVID-19 умерли 2307 человек, при этом за весь период пандемии 52% летальных исходов среди инфицированных пришлось на возрастную группу 70+.

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