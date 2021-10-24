Там, де ще вчора було не проштовхнутися, сьогодні порожні платформи.

І незалежно від кольору зони від цього тижня подорожувати Україною стало складніше. Принаймні для невакцинованих. Бо тепер, щоб сісти у поїзд чи автобус, потрібно мати або ковід-сертифікат, або негативний ПЛР-тест.

Реакція на нові вимоги в людей різна. Хтось намагається проскочити "зайцем" - лише за одну добу в "Укрзалізниці" таких піймали дві сотні. Хтось готовий відмовитися від поїздки. І про це свідчать порожні автовокзали в багатьох містах. У рейси не виїхала половина автобусів.

А хтось таки пішов у центри вакцинації. Там уже кілька днів ажіотаж, каже моя колега Ірина Баглай. Більше про правила, за якими ми з вами будемо жити - далі.

Антирекорд б'є антирекорд.

Олег, житель Києва:

Оно все-таки прогрессирует, никуда не уходит.

Цієї осені Ковід циркулює навіть інтенсивніше, ніж торік. А от інша статистика вакцинації не дотягує навіть до третини цифр інфікувань. Тож щеплення роблять обов'язковим.

Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України:

Головна мета - мотивувати пасажирів до вакцинації:

У "червоній" зоні - 7 регіонів, ще два - на порозі. Під питанням і столиця. Чи буде повторення повного локдауну?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку.

Та все ж комусь таки доведеться зупинитися...

"Мандруй Україною". З цього тижня - це ніби подорожувати за кордон. Бо крім квитка й паспорта потрібен ковід-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки. І хоча про нові правила попереджали заздалегідь, у день "Х" на автовокзалах країни спостерігалася приблизно така картина.

Там, де ще вчора було не проштовхнутися, сьогодні порожні платформи. Біля поодиноких автобусів поліцейські перевіряють ковід-сертифікати й ловлять зайців.

В автобусах - розгублені водії. Бо саме на них поклали відповідальність за перевірку.

Я вам що - фельшер? Мені покажуть бумагу, що заплатила за сертифікат, я що бачив його на самом ділі?

Роздратовані шофери кажуть: вони й гадки не мають, як перевіряти сертифікати на підробку.

Григорій Мироненко, водій автобуса:

Та ніхто нас не інструктував.

Тому все відбувається на "око". А інколи - й на слово. І дехто таки бере в салон "безсертифікатних" пасажирів, які обіцяють виправитися.

-Ми ісправим. В слєдующій раз. - Водій: просто (повертається на камеру) ну от ситуація, що делать?.. Ну садітєсь, если що, перед Перещепино, єслі позвонять, що там менти, висажу.

А поліція таки анонсує рейди. І відповідальність за перевезення пасажира без сертифіката чи тесту - чималий штраф.

Олексій Максимович, водій автобуса:

Воно мені надо, оці штрафи?! Скільки вони там кричать? 17 000?

Несправедливо - визнають у Кабміні.

Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України:

Водії не мають повноважень вимагати пред'являти документи, зараз ініційовані зміни в цій постанові:

Та поки що цих змін не внесли. А водії бідкаються й на зайву відповідальність, і на втрату прибутків. Бо на автовокзалах пасажирів поменшало.

Менше пасажирів і тут. На залізничних вокзалах. В "Укрзалізниці" теж підраховують збитки, але кажуть: добре, що до повної зупинки не дійшло, як торік. І обіцяють свої втрати з кишені пасажирів не компенсувати.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці":

Не плануємо в зв'язку з цим підвищувати на квитки, вартість на квитки такого зв'язку немає.

Та якщо не вакцинувався, а їхати вкрай треба? На вокзалах 12-ти міст уже встановили пункти щеплень і тест-лабораторії. Вакцинація - безкоштовна, а от ПЛР-тест - 350 гривень. І 20 хвилин часу, це якщо без черг.

-Вже зробили 93 укола. Це за 4 з половиною години. - Руки не болять? - Ні, ноги болять.

А це вже столичний центр із вакцинації. У переддень транспортних нововведень тут ажіотаж.

Любов Бака, лікар Київської міської клінічної лікарні №2:

Дуже багато первинних доз іменно за сьогоднішній день.

Мотивація -

Ганна, жителька Києва:

…из-за проезда. У меня нет выбора просто. Вот так вот.

Бо щоразу викидати гроші на тест - не варіант. Та й сидіти в ізоляції, як торік, не хочеться.

Кирило, житель Києва:

Больше для того, чтобы я мог спокойно передвигаться во время карантина.

А когось жахає стрічка новин і ковідна статистика.

Оксана, жителька Києва:

Більш мене лякає, що кругом воно цей вірус. На людей, які вакциновані, вона менш діє і це видно по статистиці...

Та все ж більшість погоджуються на вакцинацію через обмеження. Зайвий доказ цьому - ситуація в "червоних" зонах, які зараз рекордсмени з імунізації. Бо крім транспортних привілеїв, для вакцинованих є купа інших можливостей. У "червоних" регіонах робота ресторанів, кінотеатрів, спортзалів і навіть шкіл та ВИШів залежить від того, щеплений персонал і клієнти чи ні. Закритися для невакцинованих планує й... Верховна Рада.

Сергій Соболєв, народний депутат України, "Батьківщина":

Реально, ми повинні знати, хто поруч з нами сидить.

Бо і серед тих, хто пише для нас закони і встановлює правила, є переконані антивакцинатори.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

У нас є люди, які вважають що це чіпізація в нашій фракції. Є такі люди і в нашій фракції, не всі вакциновані.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Після голосування зробимо реєстр, щоб ми розуміли, скільки у нас є. Хто щеплений, хто треба, щоб ніхто не забув зробити тест, перш ніж зайти до стін парламенту.

Щоправда, тестування, як на вокзалі, в парламенті влаштувати навряд чи зможуть. Бо безкоштовно перевіряти депутатів - для бюджету розкіш, а за гроші - може не дозволити закон. Обов'язково мають бути вакциновані держслужбовці та освітяни. І цей перелік розширюватимуть, наступні - соціальні та працівники всіх держустанов і підприємств, поштарі.

Усі ці вимоги - не українське ноу-хау.

Першою почала вимагати ковідні паспорти Італія. Уряд за місяць попередив: без них до роботи не допустять нікого. Відмовляєшся - або штраф у півтори тисячі євро, або сидиш без зарплати. Штрафують і роботодавців. Хоча в Італії доволі високий відсоток щеплених - близько сімдесяти відсотків.

Франческо, житель Рима:

Після того, як я перехворів на коронавірус і мене ледве врятували медики, я готовий вакцинуватися, навіть якщо не цілком упевнений у вакцині.

Хоча є й не згодні. І вони виходять на протести.

Лусіана Конті, протестувальниця:

Вони загрожують нашій свободі. Я хочу вирішувати сама, чи варто мені вакцинуватися.

Вероніка, жителька Парижа:

Так людей хочуть просто змусити вакцинуватися.

Це вже протести антивакцинаторів у Франції. Там транспорт - лише для вакцинованих, ресторани, музеї та кінотеатри теж.

Евелін Бісмут, жителька Парижа:

Усі знали, що коли обмеження з "зеленими паспортами" наберуть чинності, виникнуть проблеми. Таке враження, що люди, які не вакцинувалися, сподіваються, що все закінчиться вже за місяць.

Якщо порівняти Європу та Україну, то за кордоном обмеження не менш суворі, а контроль - суворіший у рази. Зрештою, як і штрафи. І рівень вакцинації в західних країнах набагато вищий, ніж у нас. Якщо в Україні вакцинований лише кожен п'ятий, то в Європі лише кожен п'ятий НЕвакцинований.

Там, де обмеження, там і підгрунтя для чорних ринків. Легальних перевізників починають витісняти нелегали та "блаблакари", де ані перевірок, ані жорстких вимог.

Михайло, водій рейсового автобуса "Івано-Франківськ – Гусятин":

От я їду - купа бусів, всі повні їдуть. Їм дали зелене світло.

Ірина Баглай, кореспондентка:

На попит із завзяттям відповідають і шахраї. Нові обмеження - нові пропозиції підробок. Паперові й електронні. Обіцяють навіть з реєстрацією в "Дії" без уколу. Доходить навіть до абсурду, коли на одному із сайтів пропонували прилад, що нібито блокує вакцину. Такий собі антимагніт за смішні гроші - 130 грн. Єдине, що поки на паузі, це довідка про протипоказання до вакцинації. Адже в МОЗ іще визначаються з переліком, кому дозволено буде не вакцинуватися. І з яким документом такі люди зможуть подорожувати без обмежень.

Не до жартів, коли бачиш обсяги такого підпільного виробництва. Ось лише останнє затримання на Харківщині: 40 тисяч підроблених тестів і пів тисячі сертифікатів та 4 мільйони гривень виторгу за місяць лише в одному з цехів. А от іще скандал тижня: колишню депутатку Надію Савченко із сестрою затримали в аеропорту.

Вона поверталася в Україну з відпочинку з... липовим сертифікатом. Щоправда, сама вона це заперечує. І чуючи всі ці історії, наші сусіди європейці вже міркують - чи не зачинити свої двері для українців? Аби не розбиратися, з яким документом їде людина - справжнім чи фейковим.