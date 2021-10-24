В Києві почали вмикати опалення [ Редактировать ]
Опалювальний сезон стартував. Останні кілька місяців його чекали переважно зі страхом.
Першими тепло отримали у Харкові, Дніпрі, Вінниці та в західних областях. А вчора вмикати батареї почали і в столиці. А от в Одесі комунальне потепління почнеться не раніше листопада, бо погода хороша.
Та й економія зараз - передовсім. Бо відповідь на головне питання: що буде з тарифами? поки залишається інтригою. З одного боку, від підвищення розцінок захищає меморандум.
Його, нагадую, підписали уряд, "Нафтогаз" та мери міст. В обмін на стабільні ціни на тепло Київ погодився залишити на місцях додаткові податки. З іншого боку, за словами експертів, навіть із таким бонусом невеликим містам може банально не вистачити грошей. Бо цьогорічні ціни на газ б'ють усі рекорди.
по теме
Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо.
В украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе, и его должно хватить на отопительный сезон. При этом 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям
Влада на місцях запроваджує такий стан, бо в школах, садочках і навіть лікарнях немає газу. І це перед самим початком опалювального сезону. Проблема виникла через зірвану процедуру торгів.
Попри підписаний Меморандум з центральною та місцевими владами і "Нафтогазом" про фіксований тариф, на місцях вже почалися проблеми. На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Ринок перегрівся - пояснюють економісти. Але такі гойдалки змушують європейців та й українців задуматися, скільки ж доведеться платити взимку?