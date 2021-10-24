Опалювальний сезон стартував. Останні кілька місяців його чекали переважно зі страхом.

Першими тепло отримали у Харкові, Дніпрі, Вінниці та в західних областях. А вчора вмикати батареї почали і в столиці. А от в Одесі комунальне потепління почнеться не раніше листопада, бо погода хороша.

Та й економія зараз - передовсім. Бо відповідь на головне питання: що буде з тарифами? поки залишається інтригою. З одного боку, від підвищення розцінок захищає меморандум.

Його, нагадую, підписали уряд, "Нафтогаз" та мери міст. В обмін на стабільні ціни на тепло Київ погодився залишити на місцях додаткові податки. З іншого боку, за словами експертів, навіть із таким бонусом невеликим містам може банально не вистачити грошей. Бо цьогорічні ціни на газ б'ють усі рекорди.