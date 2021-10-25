На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна [ Редактировать ]
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів.
Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів. Востаннє - минулого місяця.
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