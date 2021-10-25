Жителі села Космач ризикують замерзнути через бюрократичну тяганину [ Редактировать ]
Люди живуть серед лісу, але не мають права його рубати. І ризикують замерзнути. В такій ситуації опинилися жителі одного з найбільших сіл в Україні - Космача. Вони готові платити за дрова. Але їм не продають. Чому і що робити - дізнавалися наші кореспонденти.
Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах нічні заморозки.
Тетяна Бойчук, жителька села Космач:
Газу в нас немає. І опалюються будинки дровами - в піч, в котел. Тільки дрова у нас для опалювання приміщень.
Ними гріються жителі 32 присілків та шість шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов "на дерево". Бо так опалювати дім утричі дешевше.
Тетяна Бойчук, жителька села Космач:
Ото залишилось у нас на зиму (показує на купку дров) з тої зими запаси. На пів місяця ще… а якщо вдарять морози й випаде сніг, то ще на менше часу.
У пані Параски дров - ще менше.
Купити дрова жінка намагається ще з початку літа. Але місцевий лісгосп - відмовив.
Параска Бойчук, жителька села Космач:
Він каже, розумієте немає дозволу… Від кого дозволу? Не знаємо.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора лісгоспу Андрій Ониськів зустрічає нас зі стосом паперів.
Більше двохсот заяв лише із Космача. А ще - від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім цьогоріч забезпечити усіх дровами - підприємство не в змозі. Бо лісникам не дозволяють рубати ліс.
Андрій Ониськів, т.в.о. директора ДП "Кутське лісове господарство":
Матеріали на погодження в Міністерство екології ми подали ще в березні. До цього часу ніхто нічого не погодив. І сьогодні заручниками став весь район ті негазифіковані села.
За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримає дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують - що і як саме будуть рубати найближчі десять років, а які ділянки лісу навпаки - потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми.
Роман Олійник, перший заступник начальника Івано-франківського обласного управління лісового і мисливського господарства:
Ми отримали три відповіді із Міністерства. Кожен раз були зауваження. Кожен раз ми ті зауваження враховували, виправляли й подавали знову в міністерство.
Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли. Тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам - доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться.
Але горяни вже заявили: мерзнути й чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно - вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири й нарубають самі.
У міністерстві захисту довкілля кажуть: про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити - лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк.
Олександр Краснолуцький, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:
У зв'язку із тим, що на території національних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяють лише санітарні, вибіркові рубки, то матеріали були повернуті на доопрацювання.
Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу - не береться прогнозувати ніхто.
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