В Украине подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

В Украине госпитализировали 912 человек; летальных исходов - 330; выздоровевших - 4 598 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 540 человек, методом ИФА - 6487, экспресс-тестами - 27 542.

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (+1687), Одесской (+1262), Житомирской (+1042), Запорожской областях (+1037).

Читайте также, коронавирусная инфекция может не исчезнуть никогда, однако с ним можно научиться жить. Штамм COVID-19 "Дельта" является достаточно непредсказуемым и опасным для здоровья, коронавирус в ближайшее время станет эндемической болезнью и его циркуляция будет присутствовать в мире всегда.

Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

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