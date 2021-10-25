COVID-19 в Україні: понад триста людей померли за минулу добу [ Редактировать ]
14 тисяч 634 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 330 людей померло, одужало - майже п'ять тисяч пацієнтів.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Одещині та Дніпопетровщині - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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