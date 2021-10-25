Ізраїль оголосив про будівництво нових будинків на західному березі Йордану [ Редактировать ]
Ізраїль оголосив про будівництво 1300 нових будинків на Західному березі. Звести їх мають намір у семи населених пунктах. Найбільше - в місті Аріель. Крім того, очікується обговорення пропозицій щодо спорудження ще трьох тисяч будинків.
Такі плани обурили палестинців. Міністерство закордонних справ автономії заявило, що вони матимуть катастрофічний вплив на шанси укласти мир та зміцнення довіри між Ізраїлем і Палестиною. Майже півмільйона ізраїльських євреїв живуть в поселеннях на західному березі річки Йордан.
На землі, яку палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. За міжнародним правом такі селища вважаються незаконними.
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