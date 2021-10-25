Рівненська та Миколаївська області переходять у "червону зону" [ Редактировать ]
Україна опинилася на третьому місці в світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. Про це свідчить рейтинг, оприлюднений довідковим сервісом Worldometer.
Лише протягом минулої доби в Україні зафіксували 14 тисяч 634 нових випадки коронавірусу. Померли 330 людей, одужали майже п'ять тисяч.
Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. У "червоній" зоні на тепер перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. Завтра до них доєднаються ще дві - Рівненська й Миколаївська. Столиця теж почервоніє: про це ще перед вихідними заявив київський міський голова Віталій Кличко.
по теме
Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.
202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Ковідні лікарні Києва заповнені вже наполовину. Щоденно госпіталізують понад 300 нових хворих. За словами лікарів, вірус став агресивнішим, частіше хворіють діти та молодь.
Цифри ковідної статистики зростають щодня. За останню добу - понад 15 тисяч випадків ковіду. Одужало втричі менше. 341 людина померла.
314 хворих померли від ускладнень.