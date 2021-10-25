Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Україна опинилася на третьому місці в світі й на другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. Про це свідчить рейтинг, оприлюднений довідковим сервісом Worldometer.

Лише протягом минулої доби в Україні зафіксували 14 тисяч 634 нових випадки коронавірусу. Померли 330 людей, одужали майже п'ять тисяч.

Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. У "червоній" зоні на тепер перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. Завтра до них доєднаються ще дві - Рівненська й Миколаївська. Столиця теж почервоніє: про це ще перед вихідними заявив київський міський голова Віталій Кличко.