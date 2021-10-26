Байден принял патриарха Варфоломея: что обсудили [ Редактировать ]
Патриарх Константинопольский Варфоломей провел встречу в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Они обсудили, в том числе вопросы вакцинации от коронавируса в мире, сообщает пресс-служба Белого дома.
Варфоломей отметил, что в высшей степени доволен тем, как прошла встреча с американским лидером.
Пресс-служба Белого дома информировала, что Варфоломей и Байден затронули тему борьбы с пандемией и изменением климата.
"Они обсудили усилия, направленные на противодействие изменению климата и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания, которая является основополагающим правом человека", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что патриарха Варфоломея экстренно госпитализировали.
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